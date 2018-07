Dana Săvuică își spune povestea de viață: ”După 25 de ani de relaţie, am divorţat la notar”

Dana Săvuică, o femeie frumoasă și un om de afaceri de succes, vine astăzi, de la ora 14.00, la ”Totul pentru dragoste”, emisiune prezentată de Mirela Vaida, la Antena 1, unde își împărtășește povestea de viață.

Născută într-o familie de diplomați, și-a petrecut copilăria alături de părinții aflați în misiune în Asia. Școala a făcut-o în România, în perioada facultății a avut primul contact cu modellingul, iar ulterior și-a deschis o afacere în domeniu.



Dana Săvuică și Răzvan Stanciu au spus adio unei relații de 25 de ani, din care 22 i-au împărțit din postura de soț și soție. Au rezolvat divorțul rapid, discret, la notar, la sfârșitul anului 2015. Dana și Răzvan au împreună o fiică, Julie, de 23 de ani.

”După 25 de ani de relaţie, am divorțat la notar, în decembrie. E un lucru care trebuia să se întâmple, am familia care mă ajută şi mă susţine. Am prieteni foarte mulţi în jurul meu. Viaţa merge înainte. Fiica mea, Julie, e foarte ok şi poate să judece lucrurile aşa cum trebuie. Mi-a zis doar un singur lucru: «Mami, eu mă bucur pentru tine, vreau să fii liniştită, sănătoasă şi fericită» şi la fel pentru tatăl ei”, a declarat Dana.

Despre povestea ei de dragoste și de viață, dar și despre cum a trecut peste despărțire, Dana Săvuică vorbește astăzi, de la ora 14.00, la Antena 1.

Tot astăzi, Mirela Vaida îl are invitat în platoul emisiunii ”Totul pentru dragoste” și pe Antonio Dos Santos. Deși viața lui a fost una nefericită, acesta a cunoscut sentimentul iubirii, la 21 de ani, când a întâlnit-o pe Daniela, de care s-a îndrăgostit la prima vedere. Cei doi s-au cunoscut în Tunisia, ea fiind componentă a baletului din România. Daniela, o româncă înaltă și frumoasă, venise în Tunisia pentru a dansa, în ciuda faptului că părinții ei încercaseră să o împiedice până atunci. La început, deși brazilianului i-a căzut cu tronc, Daniela nu i-a acordat deloc atenție. A fost o chimie între ei, dar după terminarea contractului aceasta s-a întors în România.

Despre cum s-au reîntâlnit și cum au ajuns să-și întemeieze o familie, Antonio și Daniela vorbesc astăzi, de la ora 14.00, la Antena 1.