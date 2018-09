De ce a fost arestat Chef Cătălin Scărlătescu

Chef Cătălin Scărlătescu a povestit că a fost arestat în urmă cu un an, când a petrecut vacanța în străinătate. El a stat după gratii două nopți, împreună cu prietenul său.

El a mărturisit că se pregătea să plece spre Antigua, când a fost arestați pentru că nu a știut că au nevoie de bilet de ieșire și de intrare dintr-o țară în alta, pe lângă biletul de avion, scrie spynews.ro. .

„Am fost arestat. Anul trecut am plecat cu Gogu, prietenul meu. Ne-am dus în Saint Martin​ și ne-am luat bilet de avion și nu am avut bilet de ieșire din Antigua și Barbuda și la pușcărie. Două nopți am stat la detenție. Am stat la plajă după un grilaj, nu am putut să stăm în față, am stat în spate. Deci am poza cu fața lui ( n.r prietenului) și pe perna scrie: detention room (camera de detenție)”, a spus Scărlătescu, în cadrul unei emisiuni matinale.