Declarații în premieră ale fostului președinte american Bill Clinton. Ce spune despre relația sa cu Monica Lewinsky

antena3

Fostul președinte american Bill Clinton vorbește sincer despre relația sa extraconjugală cu Monica Lewinsky, într-un documentar despre soția sa, Hillary Clinton. Acesta susține că a făcut sex cu fosta stagiară de la Casa Albă într-un moment foarte stresant din viața sa, când simțea acut presiunile funcției pe care o deținea, potrivit mirror.uk.

Clinton explică astfel că aventura sa cu tânăra de 22 de ani a fost felul lui de a face față anxietăților din acea perioadă.

"Intri într-o luptă care crezi că va avea 15 runde, dar se prelungește la 30 de runde, și atunci apare ceva care te scoate din asta. Așa se întâmplă. În viața oricărui om, nu numai a mea, apar presiuni, dezamăgiri, teroare, frică", a explicat el.

"Sunt lucruri pe care le-am făcut pentru a-mi gestiona anxietățile. Sunt o persoană total diferită astăzi, comparativ cu 20 de ani în urmă", spune Clinton, care are acum 73 de ani.

"Mă simt groaznic gândindu-mă că viața Monicăi Lewinsky a fost definită de acest scandal, cred că pe nedrept. De-a lungul anilor am văzut că ea a încercat să-și revină la o viață normală, dar depinde cum definești normalul", a mai povestit ex-președintele.

În documentarul intitulat „Hillary”, Clinton vorbește despre momentul când i-a mărturisit aventura soției sale.

"M-am dus, m-am așezat pe pat și am vorbit cu ea. I-am spus exact ce și când s-a întâmplat. I-am spus că mă simt oribil pentru ce am făcut. Ea m-a trimis să-i explic și fiicei mele. Așa că am făcut asta, ceea ce a fost îngrozitor", și-a amintit el.

Hillary Clinton are 72 de ani și a explicat și ea cum s-a simțit atunci când a aflat că aventura soțului său fusese reală. "Am fost devastată. Nu mi-a venit să cred. I-am spus că mă simt rănită și că nu pot să cred că el a mințit."

Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite vorbește în documentar despre consilierea psihologică la care au fost amândoi, despre discuțiile dureroare pe care le-au avut.

Bill Clinton a fost acuzat de sperjur și obstrucționarea justiției întrucât a negat în fața instanței că a făcut sex cu Monica Lewinsky. După un proces care a durat cinci săptămâni, el a fost achitat pentru ambele capede de acuzare, în februarie 1999.