Delia, accidentată în culisele X Factor: ”Am sărit în cârca lui și m-a scăpat”

Momente neprevăzute și situații pline de emoții în culisele X Factor, în cea de-a patra ediție a show-ului, difuzată diseară de a la ora 20.00, la Antena 1. Joaca dintre Delia și Mihai Bendeac va căpăta o întorsură destul de dramatică, după ce jurata X Factor este accidentată în culise.

Hârjoneala dintre cei doi și joaca lor se transformă, într-o clipă de neatenție, într-un accident foarte dureros.

”Am reluat joaca noastră de copii de cinci ani de la iUmor, am continuat și aici, cu judo și alte nebunii. Și nu știu ce am vrut eu să fac, am sărit în cârca lui și m-a scăpat. M-a scăpat!” spune Delia, care a căzut cu capul de podea și a avut nevoie de asistența medicilor de pe Ambulanță.

La auzul celor întâmplate, Horia Brenciu a mărturisit că astfel de jocuri a încercat și el cu Delia, la Sala Palatului.

”Noi am mai încercat asta la Sala Palatului. După ce alergi și te arunci forța ta este mai mare pentru că intervine și inerția. Ții un picior în față, unul în spate. Dar Bendeac nu știe toate astea. De-asta ar trebui să rămânem la săritura pe mine”, declară Horia Brenciu care merge imediat să verifice starea Deliei.

Care va fi reacția lui Mihai Bendeac în momentul accidentului și cum va încerca să-și ajute amica și colega după accident, telespectatorii vor vedea diseară, de la ora 20.00, la Antena 1.