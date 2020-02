Denis Hanganu, vacanță în familie înainte de a reveni pe micile ecrane: “Am tăiat lemne și am făcut focul în sobă în fiecare dimineață”

Actorii din distribuția serialului Sacrificiul au revenit pe platourile de filmare după o binemeritată vacanță, în care și-au încărcat bateriile pentru o nouă perioadă plină de filmări pentru noul sezon care va avea premiera pe 12 si 13 februarie, de la 20:00, la Antena 1.

Denis Hanganu a ales să petreacă tot timpul liber în familie, alături de cei dragi, pentru că timpul nu îi permite ca în timpul filmărilor să ajungă până în Moldova: "De sărbători am fost în satul meu natal de lângă Vama Albița și am petrecut timpul cu familia mea. Întreaga perioadă a reprezentat un repaus liniștit și bine meritat după luni pline de filmări. Mi-a prins tare bine. Să fiu acasă de sărbători îmi conferă mereu un sentiment deosebit pe care îl prețuiesc tare mult. M-am bucurat de fiecare clipă și am fost bărbatu-n casă. Am tăiat lemne, am făcut focul în sobă în fiecare dimineață, am < alergat > după cumpărături și cadouri, am ajutat la gătitul a tot felul de bucate delicioase moldovenești. Nimic mai frumos. Noaptea dintre ani a fost de asemenea o reverie fiindcă am dat o fugă la munte să mă bucur de un peisaj extraordinar. În rest am preferat să petrec timpul liber împreună cu familia și cei dragi, deoarece în perioada în care sunt la filmări nu mă văd prea des cu ei, așa că acum m-am revanșat!".

Sacrificiul, cel mai nou proiect al Ruxandrei Ion, va continua începând cu 12 si 13 februarie cu cel de-al doilea sezon al îndrăgitului serial. Proiectul este un “family drama” cu un scenariu original, bazat pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi.