Dezvaluire dureroasa a Marianei Cojocaru despre divort: ”Cu toții suportăm multe lucruri până când se fac copiii mari”

Astrologul Mariana Cojocaru vorbește deschis despre schimbările din viața ei, despre divorț și provocările prin care a trecut în ultimii ani.

Mariana Cojocaru susține că relația cu soțul ei era deja stinsă în momentul în care a luat decizia de a divorța.

”Eram într-o relație în care nu comunicam absolut deloc. Și îmi găsisem refugiul în copii și în muncă. Cu toții suportăm multe lucruri până când se fac copiii mari. Eu am fost cea care a luat decizia, eu am zis stop-joc, pentru că nu mai putea funcționa relația așa. Sunt de șapte ani divorțată, dar relația se stinsese de mai mult timp”, dezvăluie Mariana Cojocaru în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars.

Despre cum s-a schimbat după divorț și cum și-a găsit consolarea în carieră, telespectatorii vor afla duminică, de la ora 15.45, la Antena Stars.