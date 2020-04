Dezvăluiri șocante ale lui Duffy: Am fost drogată, violată şi ţinută captivă timp de mai multe zile

Captura Instagram

Cântăreaţa galeză Duffy a povestit despre calvarul prin care a trecut: a fost răpită, drogată şi violată timp de patru săptămâni. Aceasta este pentru prima dată când artista a oferit detalii despre cumplita experienţă.

În luna februarie, Duffy a dezvăluit că a fost „drogată, violată şi ţinută captivă timp de mai multe zile". Vedeta, în vârstă de 35 de ani, a publicat atunci un mesaj pe reţeaua de socializare Instagram, în care a povestit că a avut nevoie de „mult timp” pentru a se recupera.

Acum, artista a povestit în premieră că a fost drogată în locuinţa ei, violată şi dusă apoi într-o altă ţară, potrivit BBC.

„Violul este ca şi cum ai trăi o crimă, eşti viu, dar mort", a scris artista pe Instagram. "Tot ce pot să spun este că a durat mult, câteodată a părut că nu se mai sfârşeşte, pentru a readuna bucăţile sparte din mine", a mai spus aceasta.

Cântăreaţa galeză a câştigat trei premii Brit şi un Grammy după succesul albumului de debut „Rockferry”, dar a dispărut total din lumina reflectoarelor după lansarea celui de-al doilea material discografic, "Endlessly", în 2010.

„Era ziua mea, am fost drogată la restaurant, am fost drogată apoi timp de patru săptămâni şi am mers într-o ţară străină", a povestit Duffy, care a explicat că a fost dusă într-un hotel, unde agresorul a violat-o. Artista a mai spus că a vrut să fugă, dar i-a fost teamă că acesta va suna la poliţie. Ulterior, agresorul a readus-o în Marea Britanie, dar a ameninţat-o că o va ucide.

„Nu mă simţeam în siguranţă să merg la poliţie. Am simţit că, dacă ceva nu ar fi mers bine, aş fi fost moartă, m-ar fi ucis. Nu puteam risca să meargă ceva prost sau să apar la ştiri în timp ce mă aflam în această situaţie periculoasă", a povestit aceasta, spunând şi că a fost pe punctul de a se sinucide.

„Ascunzându-mă, nevorbind despre asta, am permis violului să îmi devină companion", a spus Duffy, care a luat în considerare şi ideea de a-şi schimba numele şi aspectul fizic şi de a pleca în altă ţară.

„Credeam că dezvăluirile publice îmi vor distruge viaţa, emoţional, dar faptul că am ascuns povestea mi-a distrus viaţa mai mult. Cred că faptul că nu cânt mă ucide mai mult", a scris aceasta.

„Pot lăsa în urmă acest deceniu. Acolo unde îi este locul. Din fericire nu vor mai fi comentarii precum 'Ce s-a întâmplat cu Duffy', acum că ştiţi... iar eu sunt liberă", a concluzionat cântăreaţa.

Duffy a lansat prima ei piesă din ultimii zece ani, "Something Beautiful", luna trecută. Artista a spus la momentul respectiv că nu plănuia să lanseze piesa, dar s-a gândit că astfel poate "ridica moralul" celor din jur" "în aceste vremuri tulburătoare".

