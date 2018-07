Diana Matei și Marian Cleante, despre povestea lor de iubire: „Întotdeauna am avut nişte lupte interioare şi nişte demoni pe care să-i înfrunt”

Diana Matei și Marian Cleante, au împlinit anul acesta, chiar de Valentine’s Day, 15 ani de iubire, lucrează împreună de mai bine de 12 ani și sunt părinții unui băiețel de aproape 3 ani. Astăzi, de la ora 14.00, ei vin la ”Totul pentru dragoste”, emisiune prezentată de Mirela Vaida, la Antena 1, pentru a-și împărtăși povestea de viață.

Cei doi artiști s-au întâlnit prima dată la un spectacol la Sala Palatului și au avut o mică polemică pe seama faptului că el era organizatorul spectacolului, iar ea întârziase. Diana mărturisește că ea nu se consideră o femeie frumoasă și nici pe Marian nu l-a considerat vreodată frumos.

”Nu mi s-a părut niciodată un bărbat frumos şi nu mi-au plăcut bărbaţii frumoşi, deși pot să mă uit la un bărbat şi să recunosc că are trăsături frumoase. Dar eu m-am lipit de el sufleteşte. Am simţit atracţia dintr-o altă zonă. Am comunicat foarte uşor. El are simţul umorului. Și este un om care, dacă ţi-e sete, ştie dinainte că îţi este sete şi îţi aduce cana de apă. Nici eu nu m-am considerat niciodată o femeie frumoasă. Am avut complexe cu greutatea în adolescenţă. Am slăbit vreo douăzeci şi cinci de kilograme şi am ajuns la o greutate pe care să zicem că mi-am dorit-o. Întotdeauna am avut nişte lupte interioare şi nişte demoni pe care să-i înfrunt,” povestește Diana în cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste” de la Antena 1.

Marian este cu zece ani mare mare decât Diana și avea deja doi copii în momentul în care s-au cunoscut, iar asta nu le-a convenit deloc părinților artistei.

Despre cum au trecut peste prejudecățile celor din jur, dar și despre secretul relației lor atât de longevive, Diana Matei și Marian Cleante vorbesc, de la ora 14.00, la ”Totul pentru dragoste”.

Tot astăzi, Mirela Vaida îi va avea invitați în platou și pe Dinu și Deea Maxer. Cei doi spun că nici în cazul lor diferența de vârstă nu a contat. Când s-au întâlnit, Dinu avea de două ori vârsta ei. Cu toate astea, în prezent formează un cuplu fericit și au împreună un copil.