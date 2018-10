Dima Trofim, despre participarea sa la ”Ultimul Trib”: ”Unul dintre motive a fost să o pot ajuta pe sora mea bolnavă”

Dima Trofim a povestit pentru prima dată care a fost unul dintre motivele pentru care a participat la ”Ultimul Trib”, unde poate fi văzut în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1.

”Unul dintre motivele pentru care am mers în < Ultimul Trib > a fost să o pot ajuta pe sora mea, care era bolnavă. A fost ceva spontan și la fel de spontan s-a stins. Nu trebuia să fie așa, nu ne-am așteptat la așa ceva și nu mi-a trecut prin cap că o să rămân fără ea. Cu toată familia am o relație specială, dar sora mea mai mare a fost ca și mama mea dintotdeaua. Pot spune că am două mame, dar acum una este Sus”, a povestit astăzi Dima Trofim, la ”Prietenii de la 11”.

Dima a mai spus că încearcă în această perioadă să petreacă alături de familia sa cât de mult timp poate, cu atât mai mult cu cât decesul surorii sale i-a agravat tatălui său o afecțiune mai veche. A avut un atac cerebral în urmă cu opt ani și vestea că sora mea s-a stins l-a afectat forte mult, iar acum trece printr-o perioadă dificilă”, a mai spus Dima.

Cum se vor descurca cele trei echipe în noile teritorii din ”Ultimul Trib” și cine va reuși să își păstreze componența actuala, telespectatorii pot afla joi și vineri, de la ora 20.00, la Antena 1.