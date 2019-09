Divorț în lumea mondenă ! Claudia Ghițulescu a fost înșelată de soț

Interpreta de muzică populară Claudia Ghiţulescu vrea să divorțeze, după ce în urmă cu opt luni s-a separat de soțul său. Artista a declarat, în emisiunea Acces Direct de la Antena 1, că partenerul ei a înșelat-o cu o tânără de 20 de ani, pe nume Alexandra. Divorțul va avea loc la tribunal.

„Un prieten mi-a spus că e cu o fată, o copilă, de 20 de ani, angajată de-a lui. O știam pe această fată. Am crezut că e familist, eu nu-l recunosc, el nu credea în diferența asta de vârstă. Nu știu cum a intrat în această relație, eu am căutat-o, am zis să îi explic că e un copil, iar soțul meu a trecut printr-o perioadă dificilă. Am avut multe persoane care știau despre această relație, dar ei au vrut să mă protejeze. El mi-a zis că nu e adevărat, eu l-am crezut pe soțul meu. Copila aceasta se posta pe Facebook că e la restaurant unde era și soțul meu. Eu am văzut cu ochii mei, dar am refuzat să cred. Toată lumea știe că mi-am dorit să am familie și copil. Eu ca soție am zis să fiu mai înțeleaptă, să ne continuăm căsnicia și să trecem peste. Nu mai vreau împăcare, sunt câteva luni în care am luptat suficient. Divorțăm deja, nu mai e cale de întoarcere. N-am vrut să divorțez, dar sunt luni de zile, acum vorbesc din respect”, a povestit aceasta.

Claudia Ghițulescu s-a căsătorit în urmă cu doi ani și a mai trecut printr-o perioadă dificilă atunci când a pierdut sarcina.