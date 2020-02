Divorț record. Pamela Anderson se desparte de soțul ei după două săptămâni de mariaj

antena3

Pamela Anderson s-a despărţit de soţul ei la mai puţin de două săptămâni după ce cuplul şi-a unit destinele.

Fostul star din "Baywatch", în prezent în vârstă de 52 de ani, se căsătorise cu magnatul Jon Peters, de 74 de ani, luna trecută, aceasta fiind al cincilea mariaj pentru vedeta blondă.

Ceremonia a fost una privată şi s-a desfăşurat în Malibu.



Actriţa a declarat pentru The Hollywood Reporter că ea şi soţul său au decis să ia o pauză.

"Am fi foarte recunoscători pentru sprijinul vostru, în condiţiile în care ne-am separat pentru a reevalua ceea ce ne dorim de la viaţă şi unul de la celălalt", a precizat ea.



"Viaţa este o călătorie, iar iubirea este un proces. Cu acest adevăr universal în minte, am decis să renunţăm să mergem mai departe cu obţinerea certificatului de căsătorie.", a adăugat ea.



O persoană apropiată cuplului a declarat că perechea nu depusese încă documentele legale pentru obţinerea certificatului de căsătorie în urma ceremoniei din 20 ianuarie.



Anterior, Anderson a fost căsătorită cu rockerul Tommy Lee între 1995 şi 1998, cu muzicianul Kid Rock între 2006 şi 2007, şi cu jucătorul de poker Rick Salomon de două ori.



Peters este producătorul de film din spatele peliculelor "Flashdance" şi "A Star Is Born".



Cei doi au avut o aventură în urmă cu 30 de ani, după ce s-au întâlnit la reşedinţa Playboy din Los Angeles.

