Doinița Oancea, un pas mai aproape de Hollywood

Una dintre nemulțumirile femeilor în legătură cu bărbații din viața lor este că aceștia tind să dea înapoi când văd cât de puternică și independentă este femeia cu care se întâlnesc, scrie Your...

E ieftin, nu are oase şi nici nu prea are gust şi miros pregnant de peşte. În clipa când românul merge la cumpărături şi are de gând să îşi ia un peşte, primul lucru care îi vine în minte chiar peștele...