Doliu în lumea filmului. Actorul Danny Aiello a murit la vârsta de 86 de ani

Danny Aiello, un mare actor de film și teatru, cunoscut pentru rolurile sale din filmele „Do the Right Thing” al lui Spike Lee şi „The Purple Rose of Cairo” al lui Woody Allen, a murit la un centru medical din New Jersey la 86 de ani.

Celebrul actor, care a fost nominalizat la un premiu Oscar pentru rolul Sal în „Do the Right Thing” al lui Spike Lee, ar fi murit joi seară , potrivit TMZ.

„Danny era clientul meu și un prieten drag. A murit aseară. Danny a fost un talent rar care a ajuns la cote incredibile pentru a deveni unul dintre cei mai mari actori ai noștri. El ne va lipsi”, a spus agentul literar Jennifer DeChiara într-o declarație pentru NBC News.