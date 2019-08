Dorian Popa s-a accidentat pe platourile de filmare ale serialului Sacrificiul

Aflat la filmãrile pentru cel mai nou proiect produs de Ruxandra Ion şi difuzat de Antena 1 din aceastã toamnã, Sacrificiul, Dorian Popa a avut parte de un incident pe care, cu siguranţã nu îl va uita toatã viaţa. Într-un moment de neatenţie, personajul interpretat de Dorian, Mario, s-a ales cu nu mai puţin de trei copci.

„Credeți că nu ne-a dat Dumnezeu ceva care să ne rămână în cap și la propriu și la figurat? (râde) Ei bine, am să fac și o paralelă. Dacă la filmãrile pentru Pariu cu viața Alina Eremia îmi spãrgea capul cu cei doi incisivi pronunțați și frumoși pe care îi are, în Sacrificiul mi-am spart capul singur, la 1 cm de spărtura cauzată de Alina Eremia chiar pe platourile de filmare într-o secvență în care jucam alături de domnul Gruia și Vlad Gherman. Trebuia să dau replicile în timp ce scoteam ceva din portbagaj, aveam cheia în buzunar și am activat fără să vreau butonul de închidere a portbajagului. Nu am văzut că se închide pentru că eram foarte atent la ce joc, aşa cã am reuşit sã mã întorc cu capul direct în uşa care se închidea, spărgându-mi capul și având nevoie de trei copci”, a declarat Dorian.

Artistul a trecut însã repede peste incident şi este pregătit să îi surprindă pe telespectatori cu noul său rol începând din această toamnă: „Este un alter ego al meu pe care eu îl mai dezvolt și pe canalul meu de Youtube, este un copil imatur, zvăpăiat, dar în același timp calculat, care știe ce își dorește de la viață. Mario este un persoanaj pe care îl îndrăgesc foarte mult”, povestește Dorian despre personajul său din Sacrificiul.

Pe Mario telespectatorii îl vor putea descoperi în această toamnă în Sacrificiul, noul proiect pe care Ruxandra Ion îl produce pentru Antena 1. Serialul este un „family drama” cu un scenariu original 100%, bazat pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi. Producţia va intercala trei poveşti extraordinare, a trei familii din medii diferite. Filmările sunt în plină desfăşurare în diverse locaţii spectaculoase din Bucureşti şi din împrejurimi.