Ela Crăciun a devenit mămică pentru a treia oară. A născut un băiețel perfect sănătos

Ela Crăciun, gazda emisiunii Numai de bine (Antena 3), a adus pe lume miercuri, la ora 16.03, un băiețel. Micuțul a avut la naștere 2,760 kilograme și 50 cm, primind din partea medicilor nota 10. Vedeta TV, cunoscută ca unul din cei mai de succes bloggeri din România, a apelat la nașterea naturală, la fel cum au venit pe lume și primii săi copii, Alex și Alesia.

Sosirea pe lume a băiețelului său a avut loc la maternitatea Regina Maria și fost un moment cu puternică încărcătură emoțională atât pentru prezentatoarea TV, cât și pentru familia sa. Soțul a fost prezent la maternitate, iar cei doi copii ai lor au așteptat acasă cu nerăbdare să primească vestea că frățiorul lor a venit pe lume.

Ela Crăciun a ales și de această dată să nască natural, fiind convinsă că această modalitate este cea mai benefică pentru sănătatea copilului. De altfel, în ultima lună de sarcină, vedeta a derulat pe blogul ei, www.elacraciun.ro, o campanie de informare a publicului despre beneficiile acestui tip de sarcină, întrebănd specialiștii și aflând răspunsurile la întrebările femeilor din comunitatea ei online.

Despre cea de-a treia sarcină, Ela a declarat că a fost mai grea decât precedentele, deși nu s-a îngrășat atât de mult ca înainte.

“De data asta a fost mai greu. Prima oară am rămas însărcinată la 23 de ani. Mi-am revenit peste noapte, fără niciun efort. A doua oară, la 30 de ani, mi-a fost puţin mai greu, iar acum, deşi ştiu toate fazele prin care trebuie să trec, a fost cea mai grea sarcină. Două luni mi-a fost rău non-stop, de-asta nici n-am anunţat că sunt însărcinată până la vreo patru luni. Mergeam la filmări, la evenimente, dar în interiorul meu eram terminată. N-am putut să mănânc nici carne, nici peşte... Am mâncat linte, cu ciuperci, cu alimente care înlocuiesc carnea. Până acum, am luat 11 kilograme, mult mai puţin decât la celelalte două sarcini, când am luat 20 de kilograme. Cred că o să-mi revin mai repede, de data aceasta”, a mărturisit vedeta pentru OK! Magazine.