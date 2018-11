Eugen Cristea a suferit o operație de urgență. „Se pare că am făcut-o chiar la timp”

Actorul Eugen Cristea a suferit recent o operație de urgență, care din fericire a dus la rezultate bune. El a apărut la un eveniment cu ochiul bandajat. Acesta a făcut primele declarații după intervenția suferită și a mărturisit că se simte bine în momentul de față, dar și că a avut noroc deoarece a ajuns pe mâna medicilor la timp.

„Nu e o operaţie grea cea de cataractă şi se pare că am făcut-o chiar la timp. Mă prezint în aceste condiţii pentru că vin aproape direct de la spital, dar nu puteam să lipsesc pentru că eu mai cred încă foarte tare în prietenie şi am vrut să fiu si de aceasta data, şi cu aceasta ocazie, alături de Marina. Totul este în ordine… am fost unul dintre puţinii curajoşi , am facut operatia la diferenta de o luna, prima data la ochiul drept si apoi la ochiul stang. Este vorba despre o operaţie de cataracta care nu are nicio legatura cu regimul meu strict de viata si sanatos, si asa cum mi-a spus colectivul de medici... Domnule Cristea mai uitați-vă și în buletin”, a spus Eugen Cristea pentru Antena Stars.