Fiul regretatului actor Iurie Darie, în stare gravă, la Terapie Intensivă la Spitalul Fundeni! Are nevoie de un transplant

Alexandru, fiul regretatului actor Iurie Darie, a fost internat de urgență la spital, la secția de Terapie Intensivă a Institutului Clinic Fundeni din Bucureşti, acesta fiind diagnosticat cu ciroză și este pe listele de transplant hepatic, potrivit Antena 1.

Alexandru Darie, în vârstă de 60 de ani, fusese diagnosticat cu ciroză în urmă cu câțiva ani. În ultimele zile, însă, el a suferit o complicaţie la plămâni, ceea ce a complicat şi mai mult starea de sănătate a actorului.

Ducu Darie a fost surprins, la începutul acestui an, în luna ianuarie, când a mers la spitalul privat la care se trata.

"In meseria noastra trebuie sa fii extraordinar de sincer. Scena nu iarta niciodata nesinceritatea. Ca artist trebuie sa fii un om sincer, nu te poti preface ca faci ceva. E un lucru important. Faptul ca dispar nume importante ale teatrului romanesc e o problema, intr-adevar. Actori tineri se mai gasesc, sunt cativa foarte ta­lentati, cu unii am lucrat si eu, un nume de care sigur se va mai auzi este cel al lui Alexandru Potocean, un tanar actor foarte promitator. Apoi, Ilinca Manolache, Emilia Begu, Ma­rius Manole, Vlad Logigan sunt cativa actori tineri foarte buni, cu unii am lucrat, pe altii i-am vazut in teatru la noi. Problema dificila este, dupa parerea mea, ca sistemul de invata­mant vocational de la noi (nu stiu daca asa este si in restul Europei, nu cred) este defectuos. Nu poti sa predai actorie cand ai grupe de 20, 30 de studenti si in total intr-un an ies 80 de actori. E foarte dificil. Lucrul acesta cumva trebuie corectat.

Tot timpul zambesc. Prostia invo­luntara si infatuarea uneori pot sa faca rau. Mai ales cea pe care o vedem la televizor de multe ori e comica si ridicolul in care se pun uneori poli­ticienii nostri are o doza mare de umor involuntar si mai zambesc. Zambesc cand vad copii frumosi pe strada, tineri care sunt altfel, care nu au trecut prin ce am trecut noi, si asta imi da incredere. Poate vom reusi sa depasim problemele acestea cu care ne tot confruntam. Problema principala in Romania nu e nici saracia, nici coruptia, nici mai stiu eu ce. Este o singura problema, care, dupa mine, e radacina a toate, si anume menta­litatea noastra. In momentul in care ne vom schimba aceasta mentalitate lucrurile vor fi altfel. As vrea sa-mi dau un sfat daca m-as intalni cu mine adolescent. Mi-as spune sa am grija de timp. Este una dintre bolile oricarui adolescent, si a mea a fost mai mult poate decat a altora. Am si folosit, dar am si irosit timp. Puteam sa-l folosesc mai bine."

Ducu darie pentru Jurnalul 14 iunie 2011