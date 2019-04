Florin Zamfirescu: "Aş vrea să mor la 90 de ani, împuşcat de un soţ gelos"

Florin Zamfirescu împlinește mâine, 12 aprilie, vârsta de 70 de ani. Îndrăgitul actor a făcut, în stilul său caracteristic, câteva declarații despre aniversarea sa.

Cu ocazia zilei sale de naștere actorul a oferit un interviu în care și-a mărturisit cu mare sinceritate sentimentele și emoțiile pe care le trăiește în prag de 70 de ani:

„Pentru mine mâine e o zi foarte importantă. Nu am crezut niciodată de-a lungul vieţii, mă gândeam cum o să fiu la 50 de ani, mamă, 50 de ani. Eu sunt născut în 1949. Nu m-am gândit niciodată la vârsta de 70 de ani. Nu mă simt cumva!.. Un om la 70 de ani se poate însura. Iubirea e la orice vârstă, avântul ei e binefăcător… …Aş vrea să mor la 90 de ani, împuşcat de un soţ gelos. Să vină să-mi spună: „ce ai avut cu nevastă-mea?”… Am ajuns la concluzia că omul are mult orgoliu şi mult ego”, – a declarat Florin Zamfirescu la emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Florin Zamfirescu se gândește foarte serios, după o carieră impresionantă și 50 de ani în slujba teatrului, să-i spună adio scenei.