George Puşcaş: Staţi în casă, ca să putem ieşi afară în siguranţă curând!

Internaţionalul român George Pușcaş le transmite românilor să stea în casă, ca să poată ieşi afară în siguranţă cât mai curând.

George Pucaş a povestit despre cum a fost afectată Anglia de pandemia de coronavirus.

Atacantul clubului Reading, din Championship, a mărturisit că de joi, 19 martie, au fost suspendate antrenamentele cu echipa, pentru cel puţin opt zile.

Jucătorul de 23 de ani a povestit cum se va menţine în formă în perioada următoare.

„Am grijă de igiena personală, mă spăl foarte des pe mâini. Am grijă să nu intru în contact cu nimeni, iar din casă mai ies doar dacă am neapărat nevoie să cumpăr ceva, iar când o fac, păstrez distanţa de alţi oameni. Locuiesc într-o zonă liniştită, neaglomerată, şi voi putea ieşi să alerg fără să fiu nevoit să intru în contact cu cineva. În plus, exerciţiile pe care le-aş fi făcut în sala de fitness le voi adapta astfel încât să le pot face în casă. Mai este şi dieta, dar eu oricum aveam un stil de viaţă sănătos şi nu trebuie să îmi impun ceva anume în această perioadă", a spus George Puşcaş, potrivit frf.ro.

Puşcaş a salutat iniţiativa autorităţilor din România şi le-a transmis şi un mesaj românilor.

„Autorităţile române au procedat corect şi repede. Slavă Domnului, nu avem situaţia din Italia şi Spania, sper să nici nu ajungem acolo. Le transmit gândurile mele bune şi pline de speranţă că vom trece cu bine prin această încercare. Însă, cele mai importante mesaje în această perioadă sunt cele transmise de autorităţi. Aşa că îi rog din suflet să ţină cont de ele! Nu e vorba doar de noi, e vorba şi de toţi cei apropiaţi nouă. Staţi în casă, români, ca să putem ieşi afară în siguranţă cât mai curând!", a transmis Pușcaş.

În Anglia, au fost înregistrate 3.269 de cazuri de persoane diagnosticate pozitiv cu coronavirus, dintre care 184 de decese şi 65 de oameni care s-au vindecat.

(sursa: Mediafax)