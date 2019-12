Gwyneth Paltrow și fostul soț, Chris Martin, petrec împreună Crăciunul la Aspen

Gwyneth Paltrow este o adeptă a tradiţiilor în familie şi petrece Crăciunul împreună cu soţul ei Brad Falchuk, fostul soţ, solistul trupei Coldplay Chris Martin şi iubita lui, actriţa Dakota Johnson, în resortul montan Aspen, potrivit ziarului spaniol La Vanguardia.



După cinci ani de la despărţirea sa de cântăreţul britanic, actriţa în vârstă de 47 de ani are o relaţie foarte bună cu Chris Martin şi cu iubita lui, actriţa Dakota Johnson.

Astfel încât Gwyneth şi actualul ei soţ, Brad Falchuk, au decis să petreacă împreună cu ei Crăciunul în staţiunea de schi Aspen, alături de copiii săi Apple, în vârstă de 15 ani şi Moses, de 12 ani, asemeni unei "familii moderne". Zilele trecute, Gwyneth Paltrow, cunoscută din filme ca "Iron Man" sau "Shakespeare in love", a fost fotografiată alături de soţul ei Falchuk, fostul soţ şi actuala lui iubită Dakota şi de copiii din prima căsătorie.



Deşi Gwyneth nu este mare amatoare de resorturi montane, Dakota, fiica lui Don Johnson şi a lui Melanie Griffith, cu care actriţa are o relaţie excelentă, este obişnuită să sărbătorească Crăciunul în această zonă. Pe vremea când mama sa şi actorul spaniol Antonio Banderas erau căsătoriţi, familia obişnuia să facă escapade pe culmile înzăpezite. Chiar şi după divorţul de actorul spaniol, mama şi fiica au petrecut multe sejururi în această localitate unde cuplul a avut o casă până la începutul acestui an.



Obişnuite şi vizibil comode cu conceptul de "familie modernă", lăudat de Paltrow pe reţelele de socializare, cele două actriţe sunt de multe ori fotografiate în situaţii cotidiene, precum vacanţe în familie, petreceri aniversare, sau cine cu prietenii.



De când Dakota a început o idilă cu cântăreţul britanic în 2017, fosta lui soţie a făcut mereu eforturi ca tânăra actriţă să se simtă integrată în familie.



Nu este astfel de mirare că la nunta lui Paltrow cu Brad Falchuk, în noiembrie 2018, sau la împlinirea vârstei de 30 de ani a protagonistei din "Fifty Shades of Grey", cele două femei din viaţa lui Chris Martin să fie fotografiate împreună.

AGERPRES