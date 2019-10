INNA și Roxen, împreună pe covorul roșu la The Artist Awards

The Artist Awards, desfășurat în acest weekend la Craiova, au adus premiere atât spectatorilor, cât și artiștilor. Printre cei care au pășit pentru prima dată pe covorul roșu s-a numărat una dintre cele mai noi revelații muzicale: Roxen. Cunoscută datorită vocii sale cu un timbru aparte, Roxen spune că a avut emoții foarte mari, mai ales că pe covorul roșu nu a mers singură, ci alături de... INNA!

„M-am simțit privilegiată să mă aflu lângă INNA într-un cadru de o asemenea amploare. Îmi voi aminti cu mare plăcere de acest moment, o adevărată premieră pentru mine, pentru că până acum nu am mai fost niciodată pe covorul roșu”, declară Roxen, care poate fi ascultată alături de Sickotoy în piesa You don’t love me.

La rândul ei, INNA spune că gestul de a o însoți pe covorul roșu pe colega sa, aflată la început de drum în cariera muzicală, a fost mai mult decât firesc. „E o artistă young, fresh și am vrut ca ea să se bucure de prima ei experiență la un eveniment de acest fel așa cum mi-aș fi dorit și pentru mine acum 10 ani”, a adăugat artista care a câștigat la The Artist Awards nu mai puțin de cinci premii. Trofeul pentru Best Video l-a dăruit mai departe colegilor ei, Bogdan Paun - regizor si Alexandru Muresan - DoP (NGM Creative), care au făcut ca videoclipul piesei „Iguana” să arate atât de bine, iar despre „Best Album Award”, obținut pentru albumul „YO”, INNA a spus că se bucură foarte mult de acest premiu, primul din această categorie primit până acum și că „o să-l țin aproape de sufletul meu.”