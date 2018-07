Ioana Șulea ia în ”Ultimul Trib” rigorile vieții de sportiv: ”Sunt obișnuită și să nu mănânc sau să beau apă două-trei zile”

Ioana Șulea, cunoscută datorită titlurilor obținute la categoria bikini fitness, e încrezătoare că rigorile vieții de sportiv o vor ajuta și în aventura sa exotică în Madagascar, în ”Ultimul Trib”, în curând, la Antena 1.

Ioana are peste 20 de medalii obținute, inclusiv titlul de campioană mondială, obținut în 2016 în Santo Domingo, Republica Dominicană, în cadrul Campionatului Mondial de Juniori. Cu toate acestea, Ioana își dorește în continuare să scrie istorie în numele României și continuă antrenamentele extrem de grele, pentru a fi pregătită anual în cele două sezoane de competiție, atât în Europa cât şi în Statele Unite ale Americii.

Obișnuita cu rigorile vieții sportive, Ioana crede că ar putea face față și lipsurilor din Madagascar. ”Nu mi-e frică de un test de supraviețuire, sunt obișnuită și să nu mănânc sau să beau apă două-trei zile, dar cred că psihologic va fi cel mai greu. Sunt foarte ambițioasă, când îmi pun ceva în cap, sunt în stare să renunț la orice pentru a reuși. Așa a fost și când le-am spus părinților de culturism: inițial nu au fost de acord, ziceau că e un sport de bărbați, dar acum sunt cei mai mari susținători ai mei și mă însoțesc peste tot”, mărturisește Ioana.

”Ultimul Trib”, noua provocare lansată de Antena 1 va trimite trei grupuri extrem de curajoase și de puternice într-o aventură într-un tărâm plin de pericole și de neprevăzut: Madagascar! Lor li se alătură, din postura de prezentator, actorul Octavian Strunilă!

Tribul sportivilor este format din: Alex Filip, Cornelia Condeescu, ,Lola Crudu, Daniel Chiriță, Ioana Șulea, Mircea Zamfir și Roxana Chiperi. Cei șapte sportivi își vor măsura puterile cu tribul format din vedete și cu cel format din oameni de rând: Mirel Magop, Silviu Mircescu, Cosmin Pădureanu, Oana Dedeu, Ema Șerban și cuplul format din Gabriela Popa și Silviu Geandra.

”Ultimul Trib” este un show adaptat după celebrul format ”Nomads”. Trei triburi - unul de vedete, unul de sportivi și unul compus din oameni de rând - vor fi trimise în Madagascar, unde vor fi supuse unei aventuri exotice, care le va pune la încercare atât abilitățile sociale, cât și cele fizice. În ciuda personalităților complet diferite ale membrilor, fiecare trib va trebui să își dovedească puterea de a rezista sub impactul șocului cultural, dar și sub presiunea eforturilor fizice.

În fiecare săptămână, aceștia se vor lupta pentru ”Teritoriu”, iar în timp ce tribul câștigător va fi cazat într-un resort de lux și va fi răsfățat zilnic, cel de pe locul doi va locui într-un sat alături de localnici, unde membrilor tribului le vor fi trasate sarcini zilnice în schimbul cărora vor primi o porție simplă de mâncare și nu neapărat un pat, ci mai degrabă un loc în care să doarmă. Acesta nu este însă nici pe departe cea mai grea situație în care se poate găsi un trib: cei care vor fi pe locul trei vor trăi întreaga săptămână într-un loc izolat, cu resurse minime. În plus, la finalul celor șapte zile de încercări grele, membrii triburilor vor fi nevoiți să se lupte și pentru a rămâne pe insulă.

Săptămână de săptămână triburile își vor măsura puterile în competiții spectaculoase și tensionate atât pentru ”Teritoriu”, cât și pentru ”Eliminare”, pentru ca în final doar opt membri să mai rămână în confruntarea pentru miza cea mare: premiul în valoare de 100.000 de euro. Nimeni nu va ajunge însă la acesta fără a suferi transformări, fără a-și dezvălui adevărata față și fără ca telespectatorii să afle cine este cu adevărat.