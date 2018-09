Iulian primește o clarificare dureroasă pe ”Insula Iubirii”: ”Am tot timpul din lume să mai cunosc și alte fete!”

Un date de 72 de ore i-a oferit ocazia Nicoletei să îi afle punctul slab lui Ionuț, iubitul Mirelei, cel care inițial a afișat o atitudine arogantă față de ispită. Aceasta nu a renunțat însă să încerce! ”Mi se pare o provocare destul de mare, presupun că Ionuț vine cu o părere formată, având în vedere că e prieten cu Cătălin Meșter, dar eu vreau să îi arăt cum sunt eu”, a spus Nico.

Ajunși în prima seară la resort, Ionuț a anunțat-o de la început că o să doarmă în piscină sau pe un scaun sau ca nu se simte deloc atras de ea. Pe parcursul serii, ispita a reușit chiar ceea ce părea imposibil cu doar câteva ore înainte: să îl dezarmeze și chiar să ajungă să îi facă și câteva complimente! ”Cam trei ore cred că mi-a luat să îl dezarmez! Lui îi place să facă fotografii și m-am folosit puțin de chestia aceasta, iar de acolo s-a relaxat”, a povestit Nicoleta. Cu fiecare minut însă, Ionuț a început să uite de promisiunile făcute acasă Mirelei și a acceptat să doarmă în pat cu ispita sa, nu pe un scaun, așa cum spusese inițial.

Mai mult, când Nico i-a spus că nu are pijamale la ea și i-a cerut un tricou, altfel va fi nevoită să doarmă doar în lenjerie intimă, replica a fost neașteptată: ”Dormi cum vrei tu!”. În plus, Nico a reușit să afle cheia care îl face pe Ionuț să se deschidă tot mai mult – temele sexuale. Face tot soiul de aluzii, se joacă, la fel cum face acasă cu Mirela și îi stârnește gelozia fără ca ea să aibă vreodată o dovadă clară.

În acest timp, Cati și-a petrecut date-ul de 72 de ore cu Raul, care și-a făcut un scop din a-i arăta acesteia cum ar trebui sã se poarte Rãzvan cu ea. Uimit de reticența lui Cati de a îmbrățișa orice este nou, de la o înghețată locală, până la o plimbare cu barca, Raul află care sunt cele mai mari dorințe ale ei și o încurajează să lupte pentru visul de a deveni învățătoare. Discuția de suflet a părut să îi apropie pe cei doi, iar Cati a început chiar să îi facă și complimente lui Raul: ”Ești inteligent, îmi place că ești calm și că iubești tot în jurul tău. M-am simțit în altă lume în acest honeymoon!”, a mărturisit Cati.

Vraja s-a rupt însă la scurt timp, când Cati, care a aflat că Răzvan are deja o ispită preferată, pe Dana, care este o cunoscută dansatoare orientală, a revenit la convingerile sale. ”Dacă Dana își dorește, se va întâmpla. Cred că aș putea să accept lucrul asta, știu că eu sunt importantă în viața lui, îi plac femeile cu forme, dar pentru o noapte-două”, a fost declarația sa uluitoare.

”Un om nu se duce mai departe dacă nu își dorește. Dacă o femeie la 32 de ani acceptă așa ceva, însemnă că e alegerea ei, nu e nedreptățită”, a concluzionat cu amărăciune Raul.

În acest timp, la Minitel, o alarmă strică petrecerea pentru Mari, care s-a arătat dezamăgită să vadă câteva imagini cu Iulian care se distra. Aceasta le povestește lui George și Mirelei cât de dezamăgită este și că ar fi putut să se căsătorească fără să știe ”ce fel de bărbat este”, așa că decide să se ”reinventeze” și să flirteze cu George întreaga seară, pentru ca la final să își reamintească de imaginea pe care vrea să o proiecteze.

A doua zi însă, după ce și Mirela îi întărește convingerea că trebuie să ”facă ce simte”, Mari începe să petreacă tot mai mult timp alături de George. ”Iuli e foarte timid, cu mine abia vorbește... Aseară cu George nu îmi mai tăcea gura. George mă atrage mai mult, nu știu de ce, poate că am eu obsesia cu tatuajele...”, este mărturisirea Marinelei pe care Iulian a putut să o și asculte la Bonfire, întelegând repede că nu mai reprezintă o prioritate pentru iubita sa. ”Am tot timpul din lume să mai cunosc și alte fete!”, a spus Iulian zâmbind cu detașare, uimind pe toată lumea, iar la întoarcerea în resort, acesta și-a găsit fericirea alături de Irina și au marcat momentul cu primul sărut de pe ”Insula Iubirii”, din acest sezon.

În această seară, de la ora 20.00, la Antena 1, într-un nou episod ”Insula Iubirii”, un nou Bonfire le aduce clarificări Mirelei și Marinelei, iar una dintre ele are și o propunere neobișnuită pentru una dintre ispite!