Japonia: Noul cuplu imperial oferă o imagine mai relaxată acestei monarhii

Noul împărat al Japoniei Naruhito şi împărăteasa Masako, care vor urca mâine pe Tronul Crizantemei, în cadrul unei scurte dar somptuoase ceremonii, au adus o notă mai relaxată uneia dintre cele mai vechi monarhii din lume, vorbind în limba engleză cu vizitatorii străini, râzând în compania copiilor şi chiar jucându-se cu câini. Ei sunt primul cuplu imperial al Japoniei cu studii universitare, vorbitori de limbi străine şi cu o experienţă îndelungată a vieţii în străinătate.

În cele aproape şase luni de când Naruhito a devenit, pe 1 mai 2019, cel de-al 126-lea împărat al Japoniei, suveranul şi soţia sa i-au surprins plăcut pe mulţi japonezi, îngrijoraţi că nu vor putea să se ridice la înălţimea predecesorilor lor, împăratul Akihito şi împărăteasa Michiko, în special împărăteasa Masako, care s-a luptat mulţi ani cu ceea ce oficialii palatului au numit "tulburare de adaptare".



"Deşi împăratul Akihito şi împărăteasa Michiko erau consideraţi ca fiind apropiaţi de oameni, noul cuplu imperial pare şi mai apropiat. Cred că acest lucru se întâmplă pentru că ei se aseamănă mai mult cu oamenii obişnuiţi. Se potrivesc epocii actuale în multe privinţe. De exemplu, există fotografii care îl prezintă pe împărat cu un smartphone. Par să se asemene mai mult cu noi", a declarat Hideya Kawanishi, asistent universitar la Universitatea Nagoya.



Împăratul Naruhito are 59 de ani și este cel mai mare dintre cei trei copii ai împăratului Akihito şi al împărătesei Michiko, este primul care a fost crescut de mama sa, în loculasistentelor şi al profesorilor. Părinţii lui au depus eforturi pentru a-i oferi o copilărie obişnuită - el a fost trimis chiar cu pachet pentru masa de prânz la şcoală.

A absolvit Universitatea Gakushuin şi a studiat doi ani la Oxford, ani pe care i-a descris ca fiind unii dintre cei mai buni din viaţa sa. Mai târziu i-a sfidat pe oficialii palatului şi s-a căsătorit cu Masako Owada, care a crescut mai mult în străinătate, după ce a zărit-o pentru prima dată la un concert. Aceasta are acum 55 de ani și este fiică de diplomat.

Împăratul Naruhito şi împărăteasa Masako au o fiică de 17 ani, Aiko, care nu poate accede la tron pentru că este femeie.



Experienţa vieţii cuplului în străinătate a fost evidentă atunci când cei doi au găzduit un banchet în onoarea preşedintelui american Donald Trump, la scurt timp după învestitura lor, în luna mai. După ce a discutat cu Trump şi soţia sa, Melania, împăratul Naruhito a încălcat în cele din urmă protocolul şi nu a utilizat un interpret.

"Cred că fostul împărat şi fosta împărăteasă ar fi putut şi ei să vorbească în engleză, însă cei doi o fac atât de natural - este un adevărat tribut pentru tot timpul petrecut de aceştia în străinătate", a spus Kawanishi.



Împăratul Naruhito a făcut selfie-uri cu oameni obişnuiţi în timp ce se afla în străinătate, iar în Japonia cei doi au fost văzuţi recent râzând cu copii şi jucându-se cu câini în timpul unei vizite la un adăpost pentru animale. "Tinereţea lor relativă este atrăgătoare şi nu este ceva ce v-aţi imagina că ar face fostul cuplu imperial, cel puţin nu atât de firesc", a mai afirmat Kawanishi.



Problemele de adaptare cu viața la palat ale împărătesei Masako, care au ţinut-o departe de ochii publicului timp de un deceniu, contrastau puternic cu imaginea oferită de împărăteasa Michiko, al cărui comportament în public era considerat adesea "fără cusur".

În calitate de nouă împărăteasă, cu o imagine mereu zâmbitoare, Masako a înlăturat în mare parte îngrijorările legate de sănătatea ei. "Starea ei s-a îmbunătăţit în ceea ce priveşte îndatoririle sale publice şi participă la diferite evenimente", a declarat Hidehiko Kasahara, profesor la Universitatea Keio, specializată în probleme regale.



"Când Masako se întâlneşte cu demnitari străini, ea pare încrezătoare şi conversaţia are substanţă. Faptul că poate acţiona aşa cum doreşte înseamnă că este mai puţin stresată. Este un plus pentru recuperarea ei", a spus Kasahara.

AGERPRES