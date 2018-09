Justin Theroux vorbește în premieră despre despărțirea de Jennifer Aniston

Justin Theroux, protagonistul serialului "The Leftlovers", a vorbit pentru prima oară deschis despre despărţirea sa de cunoscuta actriţă din "Friends" Jennifer Aniston, după doi ani şi jumătate de căsătorie. O despărţire pe care actorul a calificat-o drept amiabilă şi "afectuoasă", relatează luni online ziarul spaniol ABC.



S-a vorbit mult despre separarea lui Justin Theroux şi Jennifer Aniston, inclusiv că ar fi fost motivată de Brad Pitt, fostul soţ al actriţei. În februarie au început să circule primele zvonuri despre destrămarea căsniciei lor. După câteva zile, cei doi au decis să difuzeze un comunicat pentru a explica motivele despărţirii, dar niciunul dintre ei nu a dorit să dea declaraţii presei.



De abia în august, Jennifer Aniston a vrut să rupă tăcerea şi să acorde un interviu revistei InStyle, în care actriţa a dorit să se delimiteze de toate acuzaţiile lansate împotriva ei şi să explice motivele care au determinat această ruptură.



Acum Justin Theroux este cel care a decis să acorde în premieră un interviu pe această temă.



Actorul, în vârstă de 47 de ani, a mărturisit că separarea lor după mai mult de doi ani de căsătorie nu a fost deloc "conflictuală". "Vestea bună este că fost probabil - şi îmi aleg bine cuvintele - cea mai amabilă separare, lipsită total de ostilitate", a mărturisit el publicaţiei The New York Times.



Theroux a ţinut să precizeze că divorţul s-a realizat de comun acord şi în mod amiabil, aşa cum cei doi au subliniat în comunicatul difuzat presei în februarie: "Suntem doi buni prieteni care au decis să se despartă ca şi cuplu, dar care speră să rămână în continuare prieteni".



Şi a continuat: "Niciunul dintre noi nu a murit. Niciunul nu a încercat să lanseze cuţite împotriva celuilalt", considerând divorţul "afectuos". "Mai mult decât amical. Chiar plictisitor, ne respectăm unul pe celălalt şi de aceea a fost mai puţin dureros.



Adevărul este că separarea a fost sfâşietoare în ce priveşte prietenia lor: "Ne-a rupt sufletul, în sensul în care prietenia noastră nu a mai fost ca înainte, de fiecare zi. Dar prietenia se schimbă, iar de acest lucru suntem mândri amândoi", a conchis actorul.

