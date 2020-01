Kate Middleton a început un turneu în Marea Britanie pentru educația timpurie a copiilor

Ducesa Kate a Marii Britanii, soţia prinţului William, a demarat un scurt turneu prin Regatul Unit pentru a realiza un sondaj pe tema educaţiei timpurii, ca parte a îndatoririlor oficiale pe care membrii familiei britanice continuă să le îndeplinească după ruptura de prinţul Harry.



Ducesa de Cambridge, potrivit titlului său oficial, a demarat la Birmingham (centrul Angliei) realizarea unui sondaj care cuprinde ''cinci întrebări despre cei cu vârsta sub cinci ani'', iar miercuri a vizitat Cardiff. Kate urmează să viziteze, în aceeaşi zi, o închisoare de femei din Surrey, la sud de capitala britanică.



Turneul se desfăşoară după ce fratele mai mic al lui William, Harry, care s-a întors între timp în Canada, a anunţat că el şi soţia sa, Meghan, intenţionează să limiteze participarea la îndatoririle regale şi să devină independenţi din punct de vedere financiar. Anunţul a declanşat o criză în monarhia britanică.



Subiectul a ţinut primele pagini ale ziarelor din Marea Britanie în ultimele două săptămâni, culminând cu un acord care prevede că ducii de Sussex vor renunţa la îndatoririle regale şi îşi vor petrece cea mai mare parte a timpului în America de Nord.



Între timp, William (37 de ani) şi Kate (38 de ani) continuă să-şi ducă la îndeplinire angajamentele oficiale, în conformitate cu determinarea familiei regale de a-şi desfăşura activitatea ca de obicei.



Prinţul William a participat ieri la o întrunire a United for Wildlife Taskforces, care are drept scop combaterea comerţului ilegal cu produse animale, în timp ce Kate s-a aflat la Muzeul de Ştiinţă din Birmingham pentru a lansa sondajul prin care persoane din toate regiunile ţării îşi pot exprima părerile despre educaţia timpurie a copiilor.

Ea a participat astăzi la un curs de activităţi senzoriale pentru bebeluşi, după care are în program o întâlnire cu deţinutele de la o închisoare pentru femei.

"Părinţii, îngrijitorii şi familiile sunt esenţiale pentru creşterea copiilor în anii de formare, acesta este motivul pentru care doresc să-i ascult", a spus Kate cu ocazia lansării proiectului



Ducesa Kate, mamă a trei copii, a adăugat: ''Ca părinte, ştiu cât de mult preţuim sănătatea şi fericirea viitoare a copiilor noştri.''



Scopul sondajului, care conţine cinci întrebări scurte precum ''Ce credeţi că este cel mai important pentru copiii care cresc în Regatul Unit astfel încât să aibă o viaţă fericită ca adulţi ?'', este de a oferi o sursă vitală de informaţii şi de a contribui la generarea unei schimbări pozitive, pe termen lung, a precizat biroul de presă al Palatului Kensington.

