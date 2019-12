Lana del Rey și-a făcut publică relația cu un fost polițist, devenit celebru prin imaginile cu bustul gol

antena1

Cântăreaţa americană Lana del Rey şi-a confirmat relaţia cu Sean Larkin, un fost poliţist, postând o fotografie cu acesta pe contul său de socializare. Ea a fost văzută timp de mai multe luni în compania acestuia, relatează online ziarul spaniol ABC.

În momentul în care se apropie sfârşitul anului şi după un deceniu de succes profesional, Lana del Rey va începe anul 2020 cu noroc în dragoste.



După cum a confirmat într-o imagine postată pe Instagram, inima artistei îi aparţine lui Sean Larkin, un fost poliţist cu care a fost fotografiată în luna septembrie, în Central Park, dar cu privire la care nu se pronunţase încă oficial.

Acum amândoi sunt în atenţia mass-media, deşi pentru Larkin este un lucru obişnuit, având în vedere că el se bucură de o mare popularitate întrucât își face publică activitatea pe reţelele de socializare, în calitate de consilier al programelor despre crime şi pentru practicarea exerciţiilor de crossfit.

La 46 de ani, polițistul a atras peste 200.000 de simpatizanţi care îi împărtăşesc imaginile cu bustul gol şi talentul de "influencer".



Nici diferenţa de vârstă (cântăreaţa este cu 12 ani mai tânără decât el), nici copiii pe care el îi are dintr-o relaţie anterioară nu sunt o piedică în calea dragostei lor. Fiica cea mare a lui Larkin are 22 de ani iar băiatul este încă adolescent şi este cu siguranţă copleşit de faima noii iubite a tatălui său.



Lana del Rey a fost mereu discretă cu viaţa ei personală. Nu i se cunoaşte nicio relaţie după 2015, când s-a despărţit de fostul iubit, italianul Francesco Carrozzini.

Au fost multe zvonuri cu privirile la posibilele sale legături amoroase, dar niciuna nu a fost confirmată. Până acum, având în vedere că admiratorii săi de pe Twitter au început să glumească deja pe seama faptului că după ce Lana va găsi dragostea adevărată, i se va termina inspiraţia şi compoziţiile sale pe teme lugubre.

Cântăreaţa are 34 de ani și a lansat albume precum "Born to Die" (2012), Ultraviolence (2014), Honeymoon (2015), sau Lust for Life (2017).

"Norman Fucking Rockwell", cel de-al şaselea album de studio, a fost lansat pe 30 august 2019.

AGERPRES