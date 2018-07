Mărturisire surprinzătoare a lui Serghei Mizil: „Cineva mi-a spus că voi vedea ce e blestemul câinelui și nu l-am crezut!”

Serghei Mizil, actorul care pare foarte dur la prima vedere, recunoaște cã devine sensibil atunci când este vorba de căței. El povestește despre cum a început să îndrăgească maidanezii.

„Câinii metis sunt din punctul meu de vedere defavorizați și pe aceștia îi iau pentru că sunt de zece ori mai deștepți și atașați decât cei de rasă. Prima mea cățea a fost tot maidaneză și a stat cu mine 16-17 ani, cu mine în dormitor”, spune el.

În prezent, Serghei Mizil deține patru căței și recunoaște că de-a lungul timpului nu a avut niciun câine de rasă.

Actorul povestește și despre cum a ajuns să dețină doar câini maidanezi: „Eu nu suportam câinii maidanezi. Într-o seară, am plecat de la un restaurant și un câine a sărit la roata mașinii și l-am lovit. Atunci aveam un om, care stătea aici în curte care mi-a spus: << o să vezi tu cu blestemul câinelui, că nu mai scapi de ei! >>. Eu nu l-am crezut. Pe atunci, aveam o fabrică și cumnatul meu a adus un câine mic, alb. M-a întrebat dacă poate să îl țină acolo și am acceptat. Când a venit iarna, nu am mai dat drumul la căldură, a zis să îl aducă acasă și mi l-a adus mie. Din clipa aia nu am mai scăpat de câini, nu a mai plecat de lângă mine. De atunci numai câini maidanezi iau.”

Mai multe despre cât de mult îndrăgește actorul câinii, dar și cum își îngrijește patrupezii pe care îi deține, telespectatorii vor afla, sâmbătă de la 13.00, în cadrul emisiunii „Stăpânii Vedetelor”, de la Antena Stars.