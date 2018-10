Mărturisire surprinzătoare a Mariei Constantin: ”M-am străduit și am tras foarte mult de aceste două căsnicii”

Nicolai Tand, unul dintre cei mai carismatici chefi de la noi, și îndrăgita cântăreață Oana Radu, gazdele emisiunii ”Star Chef”, difuzată în fiecare duminică de la ora 18.45 la Antena Stars, le au ca invitate pe Maria Constantin și Mariana Căpitănescu.

Cele două interprete de muzică populară se întrec în rețete delicioase, dar dezvăluie și detalii mai puțin știute din viața lor personală. Astfel, ele mărturisesc că, pe lângă muzică, mai au un lucru în comun, ambele îl au ca naș pe Silviu Prigoană.

”Nașul meu, care este și nașul Marianei Căpitănescu, este omul care m-a ajutat foarte mult în carieră”, spune Maria Constantin.

Artista vorbește deschis și despre cele două căsnicii pe care le-a avut și care, din nefericire, s-au încheiat.

”Eu cred că m-am străduit și am tras foarte mult de aceste două căsnicii. Nu regret nimic, cred că pentru fiecare om este un destin. Se spune că Dumnezeu îi dă omului cât poate să ducă. Iar eu am dus mult. Cred că eu personal am greșit dăruind foarte mult. Sunt foarte implicată în momentul în care eu iubesc”, mărturisește Maria Constantin în cadrul show-ului culinar ”Star Chef”, de la Antena Stars.

Secondate şi supervizate de Nicolai, două vedete pregătesc, în fiecare duminică, de la ora 18.45, la Antena Stars, în cadrul unei competiții condimentate cu replici piperate, specialitatea casei lor. Pe de altă parte, Oana Radu le “toacă” mărunt şi le “fierbe” la foc mic, reușind astfel să le”stoarcă” de secrete.