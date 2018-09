Meghan Markle va participa la primul ei angajament regal individual

Ducesa de Sussex - soţia prinţului Harry al Marii Britanii - va participa la primul ei angajament regal individual, marţi, când va asista la vernisajul unei importante expoziţii de artă, informează PA.



Evenimentul reprezintă o premieră pentru fosta actriţă americană, în noua sa calitate de membru al familiei regale britanice, întrucât ea va merge singură la acel vernisaj, fără sprijinul prinţului Harry sau al altor membri ai familiei regale.



Meghan, în vârstă de 37 de ani, va asista la vernisajul unei expoziţii ce prezintă opere de artă provenind din Oceania. Evenimentul va avea loc în centrul Londreil, la Royal Academy of Arts.



Vernisajul celebrează arta din Melanezia, Micronezia şi Polinezia, o regiune întinsă pe o suprafaţă vastă din Oceanul Pacific, ce include Noua Guinee, Insulele Paştelui, Hawaii şi Noua Zeelandă.



Ducesa de Cambridge - soţia prinţului William - a participat la primul ei angajament regal individual în octombrie 2011, când a ţinut locul prinţului de Wales la o strângere privată de fonduri, la aproape şase luni după nunta ei.



Meghan, care s-a căsătorit pe 19 mai cu prinţul Harry, va participa astfel mult mai repede la primul ei angajament regal individual - la doar patru luni după ce a devenit membru cu drepturi depline în monarhia britanică.



Expoziţia va marca a 250-a aniversare a Royal Academy of Arts, înfiinţată în 1768, anul în care căpitanul James Cook a pornit în prima sa expediţie cu nava Endeavour.



Meghan şi Harry vor susţine un turneu oficial în Australia, Tonga, Fiji şi Noua Zeelandă în luna octombrie.



În cadrul evenimentului de marţi seară, ducesa de Sussex se va întâlni cu curatorii expoziţiei, artiştii participanţi şi urmaşii creatorilor operelor prezentate. Ea va asista şi la o reprezentaţie oferită de Ngati Ranana, un grup cultural maori.



Expoziţia "Oceania" de la Royal Academy of Arts va fi deschisă pentru public în perioada 29 septembrie - 10 decembrie.

AGERPRES