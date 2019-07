Michelle Obama face senzaţie pe reţelele de socializare cu noua sa schimbare de look

Michelle Obama, fosta primă doamnă şi soţie a lui Barack Obama, a apărut la un eveniment cu publicul cu un nou look, mai îndrăzneţ şi tineresc, relatează ziarul spaniol ABC.



Michelle Obama a devenit deja o personalitate de nivel internaţional. Soţia fostului preşedinte american Barack Obama este lăudată de multe ori de presă pentru modul său de a se îmbrăca. A fost însă noua sa coafura, naturală şi ondulată, cea care a stârnit senzaţie pe reţelele de socializare.



Cu părul lung, încreţit natural, şi cu şuviţe luminoase, Michelle pare mult mai tânără iar noul ei look nu a trecut neobservat pe Twitter, unde userii au lăsat un val de comentarii pozitive lăudând nou ei aspect, mult mai îndrăzneţ decât cel protocolar afişat în vremea când era la Casa Albă.



Deja în 2018, soţia lui Obama îşi exprima dificultatea de a putea avea întotdeauna părul drept întins cu placa.



"Scopul meu este de a avea părul sănătos", a spus ea evidenţiind o problemă cu care se confruntă multe femei afro-americane obligate să aibă părul întins atunci când merg la serviciu.



Este probabil motivul pentru care a decis acum să-şi supună părul unor tratamente şi să îl lase mai creţ şi mai natural.



A fost într-unul din momentele de promovare a cărţii sale autobiografice "Becoming", când Michelle a apărut în public afişând noua coafură care i-a întinerit aspectul.

