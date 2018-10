Mirela Boureanu Vaida este însărcinată cu cel de-al treilea copil! Va avea…

Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii ”Totul pentru dragoste- La bine și la greu” de la Antena 1, trăiește clipe emoționante în ultimele luni. Vedeta este însărcinată cu cel de-al treilea copil, iar vestea a una care i-a luat prin surprindere pe ea și soțul ei.

Mirela povestește că a aflat că va deveni mamă pentru a treia oară după o noapte nedormită, în care fiul ei cel mic, Vladimir, în vârstă de numai doi ani, i-a ținut trezi ore în șir.

”Vestea că vine al treilea copil a venit complet neașteptat. Era loc în gândul nostru pentru el, dar nu ne gândeam că se va întâmpla așa de repede. La început ne-am panicat puțin, nu știam ce ne vom face. Mi-a fost un pic teamă, pentru că eram după o perioadă foarte obositoare, cu multe nopți nedormite, cu viroze și răceli. Speram ca al treilea copil să vină după ce Vladimir va învăța măcar să doarmă o noapte întreagă, să-mi revin și eu și abia apoi. Coincidența a făcut să aflăm că sunt însărcinată, în Turcia, după o noapte în care Vladimir nu a dormit și am stat cu el și am numărat oi pe tavan, în engleză”, mărturisește Mirela Vaida.

Vedeta Antena 1 spune însă că teama resimțită inițial la gândul că ei și soțului ei le va fi foarte greu să crească singuri trei copii atât de mici a trecut destul de rapid, pentru că au realizat că, de fapt, este un vis împlinit și viața lor este mai împlinită ca niciodată.

”Dar imediat gândurile noastre s-au luminat. Am realizat foarte repede că nu e nicio bucurie mai mare, mai ales că noi mereu ne-am dorit măcar trei copii, am visat la o casă plină de bucurie, cu freamătul copilăriei în ea, cu veselia și energia pe care copiii o aduc. Ne-am montat repede și nimic nu a mai contat. Nici nu am simțit sarcina asta și mă rog la Dumnezeu să fie la fel în continuare, pentru că am un program aglomerat, am emisiunea ”Totul pentru dragoste- La bine și la greu”, zilnic, în direct, am spectatcole în weekend la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, joc în musicalul Mamma Mia și, în plus, sunt evenimentele private care sunt programate. Pentru mine copiii sunt cea mai mare realizare, nimic nu se compară cu împlinirea pe care ei o aduc în viața noastră, nu consider că ei pot sta în calea proietelor profesionale, ba dimpotrivă, simt că ei ne motivează să ne dorim mai mult”, spune Mirela Vaida.

„Intru în luna a cincea. Or să fie mai mulţi băieţi în casă!…

…Carla m-a mai văzut o dată cu burtică, deşi era micuţă. Sunt curioasă cum vor reacţiona, pentru că încă nu e vizibilă burtica şi nici n-am vorbit prea multe cu ei.

Am întrebat-o, în schimb, pe Carla ce nume i-ar plăcea, dintre Tudor, Ştefan sau Iancu, şi ea mi-a spus că îi place Mircea. Parcă nu l-aş boteza Mircea, dar ne mai gândim.

Eu aveam nişte variante dacă era fată, Elena sau Ana, dar n-a fost să fie fată. Dar se pare că o vom rezolva şi pe asta, că soţul meu mi-a zis într-o zi: „Dacă tot sunt trei acum, doi băieţi şi o fată, hai să mai facem unul, poate iese tot fată”, a mai spus ea.

Mai multe dezvãluiri despre cea de-a treia sarcinã şi despre felul în care familia ei a primit marea veste, Mirela Vaida vorbeşte astãzi în cadrul emisiunii „Totul pentru dragoste – la bine şi la greu”, de la ora 14:00, la Antena 1.