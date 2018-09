Mirela Vaida, despre prima zi de grădiniță a fiului ei: ”Am avut un sentiment ciudat de singurătate”

Mirela Vaida, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de televiziune de la noi, pe care telespectatorii o vor putea revedea în curând, la Antena 1, trece printr-o perioadă cu multe schimbări, după ce băiețelul ei cel mic, Vladmir, a început grădinița.

Prima zi de grădiniță a fost una cu multe emoții, atât pentru Mirela Vaida, cât și pentru cei doi copii ai ei, Vladimir și Carla.

”Anul ăsta a început grădinița și Vladimir, s-a adaptat destul de repede, ceea ce m-a bucurat. Asta pentru că am auzit și cazuri de copii care se adaptează foarte greu. Ei sunt entuziasmați dimineața, își aleg singuri hainele și mă așteaptă să-i îmbrac și să-i încalț. Vladimir a plâns puțin în prima zi, când a văzut că se închide ușa microbuzului și eu nu sunt cu el, dar i-a trecut foarte repede. Chiar dacă el și Carla sunt în grupe diferite, e nedespărțit de sora lui. Cu ea mănâncă, cu ea doarme, ea îl mângâie înainte de somn”, mărturisește vedeta Antena 1.

Mirela Vaida povestește că prima zi de grădiniță a fiului ei cel mic a venit cu multe schimbări și cu multe sentimente contradictorii: ”În ziua în care au plecat amândoi, am avut un sentiment ciudat de singurătate, așa cum simt părinții când le pleacă copiii la facultate, în alt oraș sau în altă țară. Când m-am întors acasă erau toate vraiște, chiuveta plină cu vasele de la micul dejun, jucării, harababura rămasă după ce și-au ales hainele. M-am uitat la ele și mi-am zis că nu fac absolut nimic. Mi-am pus o cafea și am dat drumul la muzică. Apoi am pus mâna pe telefon și mi-am sunat prietene și colege cu care nu mai apucasem să vorbesc de ceva vreme.”

Perioada de repaus nu va dura însă foarte mult pentru Mirela Vaida, pentru că, în curând, ea va reveni plină de energie pe micile ecrane, într-o nouă emisiune, la Antena 1.

”Mai este foarte puțin timp până când voi reveni pe micile ecrane și abia aștept. Chiar dacă am avut o vacanță frumoasă, eram nerăbdătoare să mă întorc la muncă. E adevărat că și jobul de mamă este unul foarte solicitant, dar îmi lipsește mult și munca de televiziune. Și sunt multe mamele care înțeleg această nevoie de a te întoarce la serviciu. Live-ul este viața mea și în curând vom reveni cu un format nou, plin de provocări, cu și despre oameni, dar și despre dragoste. Mie îmi plac provocările, mai ales cele necenzurate și neregizate cum este în acest caz, iar atunci când dragostea și relația de cuplu sunt supuse unei provocări este cu atât mai interesant,”anunță Mirela Vaida.