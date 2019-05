Moby a prezentat scuze actriţei Natalie Portman, după afirmaţii despre relaţia lor

Moby s-a distanţat de afirmaţiile sale făcute în urmă cu câteva zile, potrivit cărora ar fi avut o relaţie cu actriţa Natalie Portman, prin intermediul unui mesaj publicat sâmbătă pe Instagram în care muzicianul a prezentat scuze oficiale actriţei americane, informează DPA.



"După ce a trecut un anumit timp, am înţeles că multe dintre criticile ce mi-au fost aduse pentru includerea lui Natalie Portman în 'The It Fell Apart' sunt foarte valide", a scris Moby în acel mesaj online.



"De asemenea, recunosc pe deplin că a fost o adevărată nesăbuinţă din partea mea să nu o anunţ dinainte în legătură cu includerea ei în carte şi tot o nesăbuinţă să nu respect pe deplin reacţia ei", a adăugat muzicianul.



"O admir foarte mult pe Natalie pentru inteligenţa, creativitatea şi activismul ei pentru drepturile animalelor. Şi urăsc faptul că am putut să o supăr pe ea şi familia sa", a mai scris Moby.



Afirmaţiile lui Moby au fost infirmate de Natalie Portman după lansarea volumului de memorii publicat recent de muzician, intitulat "Then It Fell Apart".



Moby a contrazis afirmaţiile actriţei prin care aceasta nega relaţia cu muzicianul, publicând ca dovadă o fotografie ce îl prezenta cu bustul gol şi cu un braţ în jurul actriţei. Însă după câteva zile de reflecţie, Moby i-a prezentat scuze oficiale prin intermediul acestui mesaj pe Instagram.



Într-un interviu recent, Natalie Portman a afirmat că scurta ei prietenie cu Moby a fost "sinistră".



"Am fost surprinsă să aud că el a caracterizat foarte scurta perioadă în care l-am cunoscut ca fiind o relaţie romantică, întrucât eu mi-l amintesc ca pe un bărbat mult mai în vârstă, care a fost sinistru cu mine, când eu tocmai absolvisem liceul", a afirmat Natalie Portman, negând că ar fi avut o relaţie cu Moby.



Muzicianul a încheiat mesajul său online în această manieră: "De asemenea, admit că prin prisma diferenţei de vârstă de aproape 14 ani dintre noi ar fi trebuit să acţionez cu mai multă responsabilitate şi respect atunci când eu şi Natalie ne-am întâlnit în urmă cu aproape 20 de ani".



Moby este cu aproape 16 mai în vârstă decât Natalie Portman, potrivit certificatelor de naştere ale celor doi artişti, care sunt publice. AGERPRES