Nea Mărin a plecat de la emisunea de la Antena 1. Are un înlocuitor surpriză

O nouă ediție a reality show-ului ”Poftiți la Nea Mărin”, difuzat luni și marți, de la ora 20.00, la Antena 1, le pune pe vedete în situații complet neașteptate. CRBL, Ionuț Ghenu, Vica Blochina și Andreea Tonciu vor fi nevoiți de data aceasta să se descurce în administrarea restaurantului de pe malul mării, fără ajutorul lui Nea Mărin.

”Asta a fost prima zi de când am preluat restaurantul și nu sunt acolo. Am un eveniment foarte important. Sunt zece ani de când, în fiecare an, organizez Hora Satului, la Muzeul Satului. De zece ani, eu cu Larisa organizăm acest eveniment. Larisa mi-a dat telefon cu două zile înainte și mi-a zis: ‘tată, nu cred că mă pot descurca fără tine’. Așa că am plecat imediat la București. Ea nu știa că voi merge, iar când am ajuns m-a luat în brațe și nu-mi mai dădea drumul”, mărturisește Nea Mărin.

Și pentru că administrarea unui restaurant o e sarcină extrem de complicată, Nea Mărin analizează foarte bine situația înainte de a desemna un responsabil în locul său.

”Vica a mai participat, Andreea Tonciu a fost la și mai multe ediții decât ea, pe Ghenu încă nu-l cunosc. Dar cel care mi-a dovedit până acum că este cu adevărat responsabil este CRBL”, își motivează Nea Mărin decizia.

Vestea însă nu a fost primită prea bine de CRBL, care se teme că nu se va descurca: ”Să fii manager de restaurant este foarte greu. De unde să știu eu cine e bucătar, ce meniu, ce preț de meniu? Eu sunt nou în treaba asta”, se plânge CRBL.

Cum se va descurca acesta cu responsabilitățile care îi survin, dar și cum va reuși să-și mobilizeze colegii, telespectatorii vor afla în cea de-a șaptea ediție a reality show-ului ”Poftiți la Nea Mărin”, difuzat luni și marți, de la ora 20.00, la Antena 1.