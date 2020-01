Nepoata Prințesei Diana, Lady Kitty Spencer, s-a logodit cu un bărbat mult mai în vârstă

facebook

Lady Kitty Spencer, nepoata în vârstă de 29 de ani a Prinţesei Diana, s-ar fi logodit cu Michael Lewis, iubitul său în vârstă de 60 de ani, informează London Evening Standard.

Deşi Kitty nu a confirmat încă ştirea (în pofida unei prezenţe activepe Instagram, unde contul său are peste 500.000 de admiratori), Daily Mail relatează că Lewis i-a cerut mâna înainte de Crăciun.



Lady Kitty se afla la acel moment la Cape Town pentru a petrece sărbătorile alături de familia sa şi a fost văzută apoi purtând un inel cu diamante.



Verişoara prinţilor William şi Harry a crescut în Cape Town, iar iubitul său, preşedintele brandului de modă Foschini, cu o avere de peste 150 de milioane de dolari, este originar tot din Africa de Sud.



Mai în vârstă decât tatăl lui Kitty, contele Spencer, Lewis este divorţat şi are trei copii.



Dacă cei doi îşi vor uni destinele, rochia de mireasă aleasă de nepoata Prinţesei Diana va fi cu siguranţă una spectaculoasă, fiind cunoscut faptul că aceasta este ambasador Dolce & Gabbana şi colaborează cu casa de modă Bvlgari.



Cei doi au fost văzuţi pentru prima dată împreună în mai 2019, la o plimbare prin New York.



Înainte de a avea o relaţie cu Lewis, Kitty a fost văzută în compania magnatului italian Niccolo Barattieri di San Pietro, în vârstă de 51 de ani, în prezent iubitul lui Elizabeth Hurley.

AGERPRES