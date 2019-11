O cunoscută vedetă a declarat falimentul

antena1

Vedetei britanice de televiziune, Katie Price i s-a declarat falimentul în fața Înaltei Curți din cauza faptului că nu a reușit să respecte planul de rambursare a datoriilor, după cum relatează bbc.com. Anul trecut, ea ajunsese la un acord cu creditorii pentru achitarea sumelor de plată restante, schemă care se numește Aranjament Voluntar Individual (IVA). Însă firma de insolvență a starului a spus că aceasta nu a reușit să respecte condițiile acordului. După ce a declarat falimentul, instituția britanică numită Official Receiver va prelua controlul asupra tuturor afacerilor și bunurilor sale.

Katie Price are 41 de ani și locuiește în comitatul West Sussex din Regatul Unit. A devenit celebră în anii 90 ca top model, sub numele de Jordan, și s-a spus cândva că ar valora 40 de milioane de lire sterline. Sub acest pseudonim era cunoscută mai ales pentru operațiile de mărire a sânilor și a fost o prezență frecventă pe coperțile revistelor pentru femei. Pe lângă faimoasele sale operații estetice, ea a candidat și pentru un loc în parlamentul britanic, încercând să convingă electoratul prin oferirea de implanturi gratuite. Acest lucru nu a fost însă suficient pentru a fi aleasă.

A apărut în reality show-ul "Soțiile fotbaliștilor" și a jucat în seria din 2004 a filmului "I'm A Celebrity..Get Me Out of Here !". În cadrul emisiunii postului ITV, a cărui acțiune se desfășura în junglă, l-a cunoscut pe viitorul ei soț, starul pop Peter Andre. După ce s-au despărțit, Kate s-a recăsătorit de mai multe ori, cu Alex Reid în 2010 și apoi cu Kieran Hayler în 2013. Zvonurile spun acum că cei doi intenționează să divorțeze.

Price a câștigat show-ul TV "Celebrity Big Brother" în 2015 și a fost lăudată pentru munca depusă în campania anti-bulling, care a început atunci când fiul ei, Harvey, a fost vizat din cauza dizabilităților sale.

Însă vedeta a avut mai multe probleme în ultima perioadă. S-a internat pentru reabilitare din cauza consumului excesiv de droguri și alcool, iar la începutul acestui an a fost condamnată pentru depășirea de aproape două ori a limitei maxime a vitezei legale și conducerea sub influența alcoolului. Astă vară i-a făcut scandal noii partenere a fostului soț într-un loc de joacă și a fost amendată cu 415 lire sterline. Luna trecută a fost una dintre cele trei celebrități care au postat pe Instagram produse publicitare de dietă alimentară care sunt interzise de autoritatea de publicitate.

În prezent participă la reality show-ul "My Crazy Life" al canalului TV Quest Red și are o linie de produse vestimentare care poartă numele fiicelor ei, Princess și Bunny.

Ce înseamnă falimentul ?

O persoană poate cere falimentul în Marea Britanie ca modalitate de a scăpa de datoriile împovărătoare. Instituția denumită Office Receiver își asumă responsabilitatea finanțelor și activelor acesteia și le poate folosi pentru a-i achita împrumuturile. Persoana în cauză va suferi anumite interdicții, de exemplu nu poate solicita un credit mai mare de 500 de lire sterline fără să anunțe banca asupra situației sale. De obicei, starea de faliment se încheie după un an, timp în care cele mai multe datorii au fost acoperite.

Pe lângă faptul că o persoană poate cere falimentul în mod voluntar, aceasta poate fi și falimentată dacă nu și-a onorat obligațiile. Un acord voluntar individual (IVA), care îngheață datoriile și îi permite debitorului să le plătească apoi într-o perioadă determinată, este o alternativă la faliment. Însă dacă acesta a încălcat condițiile IVA, poate fi falimentat.