O fostă gimnastă olandeză de talie internațională a devenit star porno

Verona van de Leur este o fostă campioană la gimnastică artistică care, după ce s-a retras din activitate, a decis să intre în lumea pornografiei. Ea a fost numită sportiva anului 2002 în Olanda, după ce a câștigat medalia de argint la Europenele din acel an și a devenit vicecampioană mondială la sol. Verona a spus recent că a decis să intre în industria porno după ce a petrecut doi ani pe stradă și a dormit în mașină.

Tânăra are 33 de ani și a declarat că a primit o ofertă pe care nu putea să o refuze, după ce a fost dată afară din casa familiei și a fost obligată să-și petreacă nopțile într-o mașină, împreună cu iubitul ei. „Am avut câteva ierni foarte dure. Un strat de zăpadă pe acoperișul mașinii, gheață pe geamuri”, a scris gimnasta în autobiografia sa, "Simply Verona".

„Trebuie să supraviețuiești, literalmente. Cumpăram pâine cu 50 de cenți și un borcan cu unt de arahide pentru întreaga săptămână. Mi s-a oferit o sumă frumoasă de bani în 2011, pe care nu puteam să o refuz. Acum vreau să-mi deschid propriul magazin sau să mă îndrept spre fotografie. La sfârșitul acestui an, când îmi expiră câteva contracte, voi opri ceea ce fac acum. Pot privi înapoi, la cei opt ani care au trecut. Mi-a plăcut ce am facut, dar am tratat-o ​​ca pe o muncă”, a spus de Leur.

După ce se va îndepărta de industria porno, fosta gimnastă vrea să-și înființeze propria afacere, poate chiar să revină la gimnastică în calitate de antrenor sau consultant.

totalprosports.com