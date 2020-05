O vedetă Netflix a murit la 22 de ani

Hana Kimura, o luptătoare japoneză care a apărut în ultima serie a reality-show-ului de la Netflix, Terrace House, a murit la 22 de ani, a anunțat BBC.

Stardom Wrestling, organizaţia cu care sportiva avea contract, a confirmat decesul acesteia şi le-a cerut fanilor să fie "respectuoşi".

Cauza morții nu a putut fi încă stabilită.

Cu puțin timp înainte de a muri, Hana a publicat mesaje în care susţinea că este victima hărţuirii pe reţelele de socializare.

Sursa Wikipedia

Câștigătoare a premiului Stardom din Fighting Spirit 2019, Kimura a făcut parte din distribuția reality-show-ului japonez Terrace House, care a fost suspendat din cauza coronavirusului. Spectacolul urmărea trei bărbați și trei femei, în timp ce locuiesc temporar într-o casă.

Mama ei a fost, de asemenea, un cunoscută luptătoare, Kyoko Kimura.

Stardom fans,



We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.



Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.



We appreciate your support during this difficult time.