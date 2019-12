Facebook Oana Roman Elisei

Oana Roman a anunţat separarea de soţul său, Marius Elisei. Vedeta a precizat că este vorba doar de o separare și nu despre un divorț.

„Am ezitat de zeci de ori să fac aceasta postare ! Am scris o si am sters o apoi ! Din pacate o fac pana la urma !

Sunt un om asumat , sincer si transparent. Niciodată nu am fost ipocrită și nu am mimat sau pozat în fericirea perfecta asa cum se face pe rețelele sociale . Am o datorie fata de publicul meu pe care nu l am mintit niciodată.

Prefer să aflați de la mine decat din zvonuri sau speculații

In aproape 7 ani de relație am trăit împreună cu Marius momente absolut minunate și fericirea adevărată , dar am avut si momente foarte grele in care amândoi ne am luptat cu boala , cu lipsurile , cu grijile! Aceste încercări si au pus amprenta asupra noastră si desi am incercat si luptat pentru familia mea, am ajuns in punctul in care între noi lucrurile nu mai functioneaza ca si cuplu.

Am decis de comun acord să ne separăm! Nu stiu daca pentru totdeauna , asta doar timpul va decide .

Scopul nostru comun rămâne acela de a o creste frumos pe Isabela ! Cu aportul amândurora din toate punctele de vedere .

Cand părinții mei au divorțat, tata a decis sa întrerupă orice fel de comunicare si legatura cu mama , lucru care mi a cauzat o suferință și o trauma de nedescris . Vreau ca Isabela sa NU trăiască această suferință , si imi doresc ca relatia noastră ca părinți sa ramana una civilizată și de prietenie in a putea sa ne creștem în mod responsabil copilul.

Marius a fost lângă mine cand nu a fost nimeni , s a împlicat impecabil din punct de vedere afectiv si fizic in cresterea Isabelei , am trăit multe lucruri frumoase si pt asta il respect si il voi respecta toată viața mea ! Imi doresc sa avem maturitatea de a face împreună ce este cel mai bine pentru acest copil minunat pe care il avem .

Relația noastră ca și cuplu nu mai funcționează bine de ceva vreme , dar relatia noastra ca părinți trebuie sa ramana impecabilă.

Timpul va decide dacă lucrurile se mai pot repara sau nu intre noi , dar acum amândoi stim ca aceasta separare este unica soluție.

Mi as dori ca presa sa nu speculeze aberant atata timp cat cred ca am fost destul de clară !

Va mulțumesc!”