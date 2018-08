Octavian Strunilă, dezvăluiri inedite din Madagascar

In capitala Indoneziei traiesc mai mult de 10 milioane de oameni, dar Jakarta este unul dintre orasele lumii care se scufunda cel mai rapid. Expertii avertizeaza ca fara masuri imediat, cartiere intregi ale metropolei...

Ajuns in concediu la Dubai, un turist britanic a inchiriat o masina si, nestiind probabil regulile locale de circulatie, a primit 33 de amenzi pentru depasire de viteza in doar patru ore. In...