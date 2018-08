Paula Chirilă mizează pe optimism în ”Ultimul Trib”: ”E o aventură, sunt pregătită pentru... ce e mai bine!”

Andrei Ropcea, cunoscut de public drept Randi, mărturisește că a copilărit alături de câini și a devenit astfel un mare iubitor de animale. Acum are un câine lup, Ares, împreună cu fratele său și ...

HOROSCOP AUGUST 2018. O noua eclipsa de soare va avea loc in 11 august 2018. In ce masura acest fenomen influeanteaza oamenii este o chestiune controversata. Astfel, daca astrologii anticipeaza schimbari serioase in...