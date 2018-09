Paula Seling, Iulia Vântur şi Dana Săvuică răspund provocărilor lansate de Adela Diaconu!

Vedeta Brașovului, Adela Diaconu, premiată la ”Romanian Fashion Awards”, pentru ”Cea mai buna emisiune de fashion si lifestyle”, revine la NOVA TV cu un nou sezon si cu o multime de surprize pentru telespectatorii sai.

Din 6 octombrie, un nou sezon al emisiunii “BV01ADE” va dezvălui principalele tendinte in moda, trucuri de infrumusetare si secrete ascunse ale celebritatilor. Veti descoperi interviuri cu amanunte picante si dezvaluiri incendiare din viata artistilor, sportivilor, vedetelor tv, dar si cele mai noi prezentari de moda ale designerilor de top.

Realizatoarea Tv va arata şi în acest nou sezon al emisiunii tot ce este in trend, care sunt vedetele in voga si cele mai noi prezentari de moda ale designerilor de top din România. Show-ul care a reuşit să pătrundă in casele vedetelor, în culisele studiourilor de televiziune alături de cei mai cunoscuţi oameni de televiziune, care v-a prezentat secretele celor mai renumiti specialisti din domeniul frumusetii pentru a avea o imagine de succes si v-a aratat în avanpremieră trendurile din modă, revine cu noi invitati de marca.

Paula Seling, Camelia Potec, Iuliana Tudor, Dana Savuica, Monica Rosu, Flavius Teodosiu, Clara Ilie, Mirela Retegan, Ricky Dandel, Aurelian Temisan sunt doar cateva dintre vedetele ce vor fi prezente in emisiunea de divertisment, interviuri cu amanunte picante si dezvaluiri incendiare.

Filmările au fost realizate la prestigiosul Hotel Aro Palace. Cu o istorie de peste 70 de ani, fiind inaugurat cu mare fast în anul 1939. este singurul hotel de 5 stele din Brasov, fiind situat in zona ultracentrală a orasului de poalele Tampei.

Nu vor lipsi prezentarile de moda ale designerilor de top din tara si strainatate de la cel mai important festival dedicat modei din Romania, Bucharest Fashion Week.

De 10 ani admirati cele mai noi prezentari de moda ale designerilor de top si ale celor mai cunoscute branduri internationale in cea mai longeviva emisiune de fashion din Romania - Bv01Ade. Sâmbătă , 6 octombrie de la ora 18:00, prima editie din noul sezon “BV01ADE”, emisiune prezentata de Adela Diaconu, la Nova Tv!

Aprecierile din partea publicului si a colegilor de breaslă au venit sub forma premiilor primite in cadrul mai multor gale de televiziune din România: pentru cea mai bună și longevivă emisiune Tv de lifestyle din România , cea mai bună emisiune de fashion și lifestyle , premiul pentru eleganță și stil în televiziune, premiul pentru implicare în promovarea sanatatii si sportului românesc în mass-media, diploma de Excelenta pentru productie TV, Femeia de succes in anul 2015, 2016 si 2017