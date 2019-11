Placido Domingo a anulat concertul programat înaintea JO 2020 de la Tokyo

Tenorul spaniol Placido Domingo, acuzat de hărţuire sexuală de către 20 de femei, a anulat un concert prevăzut pentru aprilie 2020 în Japonia, înaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo.

"După o reflecţie matură, am luat hotărârea de a nu participa la Kabuki-Opera ca urmare a complexităţii acestui proiect", a precizat Placido Domingo, citat într-un comunicat al comitetului de oorganizare a Jocurilor olimpice şi paralimpice din Tokyo.



Domingo a mai declarat că speră să aibă o nouă ocazie de a concerta alături de artiştii Kabuki (formă de teatru japonez interpretată exclusiv de bărbaţi) în viitorul apropiat, salutând "contopirea celor două tradiţii teatrale, care semnifică uniunea celor două culturi pe aceeaşi scenă, în armonie perfectă cu spiritul Jocurilor Olimpice".

Comunicatul nu face nicio referire la acuzaţiile de hărţuire sexuală formulate împotriva artistului în vârstă de 78 de ani, nevoit să renunţe deja la mai multe concerte (în special în SUA) şi care au dus la retragerea unui premiu.



Placido Domingo a demisionat în octombrie din funcţia de director al operei din Los Angeles, funcţie pe care o ocupa din 2003.

"Acuzaţiile recente formulate împotriva mea în media au creat o atmosferă care mă împiedică să fiu util acestei industrii pe care o iubesc atât de mult", a declarat atunci tenorul.



Într-un articol de investigaţie publicat de agenţia Associated Press, nouă femei au afirmat că au fost hărţuite de cântăreţ, începând cu sfârşitul anilor 1980. AP a publicat pe 7 septembrie o a doua anchetă potrivit căreia alte 11 femei au făcut dezvăluiri.



Placido Domingo a renunţat la concertele pe scena Metropolitan Opera din New York. Orchestra din Philadelphia şi opera din San Francisco au anulat reprezentaţiile sale prevăzute pentru această stagiune, iar opera din Dallas a anulat un concert programat pentru martie 2020.



În ciuda problemelor din cariera americană a tenorului, Placido Domingo continuă să susţină spectacole în Europa. Ovaţionat în vara aceasta la Festivalul de la Salzburg, în Austria, şi la Szeged, în Ungaria, a cântat în octombrie la Zurich şi la Moscova.

