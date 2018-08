Printul Harry s-a certat cu socrul sau la telefon!

Thomas Markle, fiul ducesei de Sussex, Meghan, a povestit ca printul Harry l-a sunat cand era in spital, dupa infarctul suferit, cerandu-i explicatii pentru publicarea in presa a fotografiilor din perioada de pregatire a nuntii.

Markle afirma ca, in esenta, Harry avea perfecta dreptate, dar ca el nu a suportat si i-a inchis telefonul, scrie Times. "Sunt momente si locuri cand pot fi rostite fraze de genul celor spune de el. Dar cand eu zac in spital cu infarct, este nepotrivit", a lansat tatal lui Meghan.

Printul i-a sugerat sa nu comunice cu presa inca de la inceputul relatiei sale cu actuala lui sotie, iar in convorbirea telefonica l-a certat pentru intalnirile cu ziaristii.

"Poate v-ar fi mai bine daca as muri. V-ati putea preface ca va pare rau. Dupa care am inchis telefonul", a relatat Thomas Markle, amintind, in context, ca nu i-a fost trimisa invitatie la nunta.