Printul Harry si Meghan si-au luat caine!

In timp ce Marea Britanie asteapta vesti despre un copil, printul Harry si sotia lui, Meghan, nu par sa se grabeasca. Pana la fericitul eveniment, cei doi au decis sa-si mareasca familia cu un nou membru patruped. Potrivit presei britanice, ducele si ducesa de Sussex au adoptat un labrador.

Potrivit cotidianului Express, Meghan Markle, trebuie sa fie in al saptelea cer. Cand inca mai locuia in Canada, pe atunci tanara actrivta a avut doi caini, dintre care unul a fost lasat in tara, fiind considerat prea batran pentru a face drumul de la Toronto la Londra.

Pe Bogart, Meghan l-a luat dintr-un adapost de caini din Los Angeles. Al doilea animal de companie, un beagle pe nume Guy l-a adopat la cateva luni dupa. Acum, Guy va avea un partener de joaca.

Cainele, a carui culoare si nume nu au fost inca dezvaluite, s-a instalat deja la domiciul cuplului. Deocamdata nu se cunosc conditiile achizitiei patrupedului.

