Raluca Podea, mărturisire surprinzătoare: “Psihologul mi-a spus că David are nevoie de un companion”

Raluca Podea ajuns să iubească animalele datorită fiului ei, David. Ea povestește sâmbătă, de la ora 13.00, în cadrul emisiunii “Stăpânii vedetelor”, prezentată de Andra Trandal, la Antena Stars, despre cum a ajuns să aibă în casă un patruped, deși ea este alergică la părul animalelor.

Raluca își amintește și despre momentul în care a adus acasă cățelușa de rasa Yorkshire Terrier.

“La vârsta de 5 ani, băiețelul meu întotdeauna alegea culoarea roz și avea o perioadă în care îi plăceau păpușile, așadar am mers cu el la psiholog. Psihologul mi-a spus că David are nevoie de un companion, cum ar fi un cățel. Eu fiind alergică la blană, am ales această rasă de căței pentru că are firul de par precum al omului. Așa a venit Iubita în familia noastră, ”mărturisește Raluca.

Atât povești despre viața Ralucăi Podea și familia ei, cât și informații utile despre naștere, anxietatea de separare și noile trenduri în materie de frumusețe canină, telespectatorii pot afla sâmbătă, de la ora 13.00, numai la Antena Stars.