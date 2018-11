Raul citește printre rânduri: ”Pentru Hannelore, Insula Iubirii va începe după ce va pleca de aici”

Cunoscut pentru calitățile sale de a ”citi” concurentele foarte bine, duminică, de la 20.00, la Antena 1, Raul are parte de multă atenție din partea lui Hannelore și astfel ajunge la o concluzie șocantă.

”O femeie, când e fericită, o vezi prin toți porii, dar nu am văzut această fericire în ea. Mărturisesc că am fost atras de ea la început, este peste tot ce am văzut aici în trei sezoane. Ea nu va face nimic aici, miza e prea mare pentru ea. În ceea ce o privește, mi-am dat seama că pentru ea Insula Iubirii va începe după ce va pleca de aici. După ce voi nu mai puteți filma si înregistra”, a concluzionat Raul, una dintre ispitele cu experiență, care a reușit până acum să ”citească” multe concurente.

Ce l-a făcut pe Raul să ajuncă la această concluzie, telespectatorii pot afla duminică seara, de la ora 20.00, la Antena 1, într-o nouă ediție ”Insula Iubirii”.