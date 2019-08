Regizorul Quentin Tarantino şi soţia lui, Daniella, aşteaptă primul copil

Regizorul american Quentin Tarantino (56 de ani) şi soţia lui, Daniella, aşteaptă primul copil, a informat miercuri revista People.



Daniela şi Quentin au transmis că sunt "extrem de încântaţi să anunţe că aşteaptă un copil" - după cum au precizat aceştia într-o declaraţie dată în exclusivitate revistei.



Regizorul a cunoscut-o pe Daniella - fiica cântăreţului şi compozitorului israelian Tzvika Pick, în 2009, în timp ce îşi promova filmul "Inglourious Basterds". Cei doi s-au logodit în iunie 2017, după circa un an de relaţie.



Cuplul a găzduit o petrecere de logodnă în septembrie 2017, care a servit drept prilej pentru o reuniune a distribuţiei din "Pulp Fiction", la care au participat staruri precum Bruce Willis, Samuel L. Jackson şi Uma Thurman.



Cei doi s-au căsătorit în luna noiembrie a anului trecut, într-o ceremonie intimă desfăşurată la Los Angeles.



Căsătoria este prima pentru fiecare dintre ei, cineastul explicând anterior că munca i-a monopolizat în trecut tot timpul.



Cu doar câteva zile înainte de nuntă, cineastul a terminat filmările la ultima sa peliculă, "Once Upon A Time in Hollywood".

