Robert de Niro, impresionat de tehnologia care l-a întinerit pentru rolul din "The Irishman"

Noile tehnologii de modificare facială îl ajută pe Robert De Niro să arate cu zeci de ani mai tânăr în noul film Netflix "The Irishman", însă actorul american recunoaşte că este îngrijorat că îmbătrâneşte.



"Nu ne facem cu toţii griji la sfârşitul zilei ? Vă gândiţi la asta, nu ? Asta este", a declarat De Niro.



Starul de la Hollywood joacă alături de Al Pacino şi de Joe Pesci în noul film al lui Martin Scorsese despre legăturile dintre mafie, sindicate şi politica americană din anii '60.

Întrucât acţiunea se desfăşoară pe parcusul a câtorva decenii, un software special a fost folosit pentru a-i face pe De Niro şi pe restul vedetelor să pară mai tinere în anumite momente. "Este minunat că am avut această tehnologie de întinerire a feţei care funcţionează", a afirmat el.



"Iniţial, am vorbit despre modul în care am putea folosi actori mai tineri care să joace în locul nostru. Şi apoi, cu trecerea timpului, acest gen de tehnologie a devenit tot mai avansat", a mai spus celebrul actor.



"The Irishman", bazat pe fapte reale, a ajuns în cinematografe pe 1 noiembrie şi va fi lansat online pe Netflix la 27 noiembrie.

AGERPRES